A股早段跌幅擴大，上證指數失守2900點關口，深成指與創業板更雙雙挫逾1%。
上證指數現報2887點，跌27點或0.94%，成交543.26億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8883點，挫127點或1.41%，成交722.82億元。
滬深300指數報3620點，挫43點或1.19%；創業板指數報1476點，挫21點或1.45%。
各板塊普遍下滑，水泥、金融、鋼鐵股挫逾1%；電力、房地產、化工股偏軟；石油股則逆市漲逾2%；有色金屬、煤炭股靠穩。
今日 10:03 中國財經
A股早段跌幅擴大，上證指數失守2900點關口，深成指與創業板更雙雙挫逾1%。
上證指數現報2887點，跌27點或0.94%，成交543.26億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8883點，挫127點或1.41%，成交722.82億元。
滬深300指數報3620點，挫43點或1.19%；創業板指數報1476點，挫21點或1.45%。
各板塊普遍下滑，水泥、金融、鋼鐵股挫逾1%；電力、房地產、化工股偏軟；石油股則逆市漲逾2%；有色金屬、煤炭股靠穩。
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