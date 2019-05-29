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【國際早班車】官媒:「勿謂言之不預」 貿戰憂慮增

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官媒罕有警告「勿謂言之不預」 惹貿戰升級憂慮

《人民日報》文章籲美國不要低估中國的反制能力，並罕有地抛出過往只曾使用過兩次、都是在戰爭前夕發出的警告字句「勿謂言之不預」，西方媒體因此猜測，中美貿易戰或升溫。

蓬佩奧:華為是中國政府工具 聽命北京

美國國務卿蓬佩奧向傳媒指出，華為與中國共產黨密不可分的關係，對美國在經濟及國安形成威脅，直言華為是中國政府的工具，聽命於北京。

米勒結束通俄調查 未證特朗普清白

美國的通俄案特別檢察官米勒宣布關閉調查辦公室，他公開發言稱，調查團隊沒有判斷特朗普是否犯罪，又指總統在任期間不能被起訴。

美孳息倒掛加劇 道指低收221點曾插409

中國可能動用稀土作為反制美國的手段，貿易戰或升溫，投資者愈發擔心全球經濟前景，美國3個月期與10年期債券孳息曲線不但再次倒掛，幅度更是金融海嘯以來最大。美股道指一度挫409點，收市仍跌221點或0.87%，為連續第二日下滑，創逾三個月收市新低，標指挫0.69%，納指回落0.79%。

加央行按兵不動 對經濟復甦信心增

加拿大央行維持利率在1.75厘不變，符合預期；儘管對經濟反彈信心日益增強，但暗示短期內無必要調整借貸成本。

外圍焦點簡訊

￭ 美債10年期孳息曾見2.209厘，再創19個月新低，不過尾段倒升上2.264厘水平。
￭ 日圓受惠避險意欲升溫，兌美元曾升至兩周高，報109.15日圓；美滙指數漲0.21%，報98.16。
￭ 紐約期金升0.3%，每盎斯收報1281美元。
￭ 紐約期油最多插3.8%，收市跌幅收窄至0.6%；布蘭特期油曾挫2.9%，收市只回落0.9%。
￭ 歐洲三大股市均見紅，法股跌1.7%，德股和英股分別挫1.57%及1.15%。
￭ 博鰲亞洲論壇副理事長周小川：人民幣滙率變化是根據供求關係調整，對經濟有好處。
￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9330元，較周二紐約尾盤跌113點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27235點，升7點，較昨日恒指收市低水1點。
￭ ADR港股比例指數報27327，較港收市高91點。
￭ 方達(01521)周四掛牌，交易資料顯示，暗盤收報3.73元，較招股價升16.56%。
￭ 建行(00939)：受託擔任包商銀行的託管銀行，屬於正常市場行為。

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