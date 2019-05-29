中國財經 時事脈搏

國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會第八次會議時指出，當前中國改革發展形勢正處於深刻變化之中，外部不確定不穩定因素增多，改革發展面臨許多新情況新問題。要保持戰略定力，堅持問題導向，因勢利導、統籌謀劃、精準施策，在防範化解重大矛盾和突出問題上出實招硬招，推動改革更好服務經濟社會發展大局。

會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，健全財政、貨幣、就業、產業、區域等經濟政策協調機制，保持經濟運行在合理區間。同時，要創新和完善宏觀調控，加快建立同高質量發展要求相適應、體現新發展理念的宏觀調控目標體系、政策體系、決策協調體系、監督考評體系、保障體系。

另外，要突出統籌兼顧、綜合平衡，注重處理好政府和市場、短期和長期、國內和國際的關係，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，發揮國家發展規劃的戰略導向作用；會議並通過了關於創新和完善宏觀調控的指導意見。

會議還強調，糧食儲備是保障國家糧食安全的重要物質基礎，要以服務宏觀調控、調節穩定市場、應對突發事件和提升國家安全能力為目標，科學確定糧食儲備功能和規模，改革完善糧食儲備管理體制，健全糧食儲備運行機制，強化內控管理和外部監督，構建可持續的糧食安全保障體系。