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今日 18:22 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨入近30億 大舉流入中資金融股

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外圍憂經濟衰退，港股低開163點，甫開曾挫212點，低見27178點，之後跌幅收窄，午後一度倒升38點，高見27429點，但尾市再度回落。恒指收報27235，跌155點或0.57%。

北水轉流出29.74億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水大舉流入中資金融股。內地加大險企手續費及佣金支出稅前扣除限額，內險飆高，太保(02601)有4.37億元淨入；平保(02318)有2.65億元淨買；新華保險(01336)有1.2億元淨買；財險(02328)有2.09億元淨買。重磅內銀股續有追捧，工行(01398)有7.13億元淨入；建行(00939)有1.47億元淨買。

科技股方面，騰訊(00700)有1.62億元北水淨買；中芯國際(00981)有442萬元淨入。相反，中興(00763)有88萬元淨流出。

其他藍籌方面，吉利(00175)有7067萬元北水淨流出。相反，港交所(00388)有7023萬元淨買。

另外，敏實(00425)有5185萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、太保、建行、騰訊、平保、新華保險、港交所、吉利、財險及敏實。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、新華保險、平保、財險、太保、中芯、建行、工行、中興及國壽。

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