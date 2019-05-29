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今日 18:05 中國財經

人幣在岸價收升30點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升30點子，中段一度逼近6.9關口，高見6.9011。

人民幣兌美元在岸價收報6.91，較上日下午4時30分收報6.9130，升30點子或0.04%；較晚上11時30分最後成交價6.8973，走弱127點子。

離岸價(CNH)亦曾逼近6.92，高見6.9205，截至香港時間下午5時54分，離岸價報6.9287，在岸價報6.9096。

官方今日開出的中間價報6.8988，較上日中間價6.8973，下調15點子或0.02%。

交易員指出，市場擔心中美貿易、科技競爭甚至快遞事件持續發酵可能升級為中美全面對抗，擴大市場的悲觀情緒；不過人民銀行繼續滙率管理避免貶值過猛，包括人行行長喊話及中間價繼續強於預期，因此逢低購滙雖有動力，但市場情緒謹慎，因為愈接近前低，監管出手的機率亦在增加。

美國在最新一份貿易對手的貨幣操作評估報告中，未把中國列為貨幣操控國家，但將北京列為須密切注視其貨幣操作的國家。中國外交部表示，報告中關於中國沒有操縱滙率的結論，符合國際社會的共識，希望美方尊重客觀事實和市場規律，不要將滙率問題政治化。

美銀美林指出，雖然在貿易談判困難的情況下，中國目前仍能穩定經濟及讓人民幣兌美元保持於7以下，但未來要繼續取得這種平衡將較困難。

另外，社科院學部委員余永定在一個論壇上表示，目前市場對人民幣滙率的浮動過於擔心，完全是自己嚇自己；若人民幣滙率由7變為7.1，中國並不會出現大問題。

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