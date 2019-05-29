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今日 16:21 港股直擊 中國財經

中電信:華為重要合作夥伴 持續關注事件

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中國電訊設備製造商華為遭美國封殺，中國電信(00728)表示，華為是長期重要合作夥伴，會持續關注華為事件發展。

中電信董事長兼首席執行官柯瑞文稱，華為作為中電信一個重要的長期的合作夥伴，為集團提供優質的產品和服務，也沒有出現甚麼安全問題，而且5G的技術，網絡實驗都是開放的，會關注這事情。

他又稱，中美貿易戰對業務無太大影響，首季業績表現亦理想。

他指出，5G建設的營運成本和投資規模大，必須和產業鏈以及生態圈的不同企業合作，強調有利的合作都會考慮。

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