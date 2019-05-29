中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10301點，跌10點或0.1%。

台股今早低開34點，其後跌幅收窄，低見10227點，連續兩日下滑。其中，泥窯股跌0.83%，造紙股跌0.58%。

分析人士表示，台股今日偏軟，主要是跟隨隔晚美股下滑，其中道指更挫近1%，以及其他亞洲地區股市跌勢，因有分析擔心中國會否以禁止稀土出口作為反擊美國的措施，或使兩國貿易糾紛可能進一步升級。

此外，美國10年期債息大幅下滑，加深市場對經濟衰退的疑慮，亦拖累台股走軟。