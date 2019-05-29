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中國電訊設備商華為就美國禁令提起訴訟，要求美國法院宣布禁令違憲並禁執行。

華為發布華為技術有限公司首席法務官宋柳平的聲明指，華為已提起訴訟，並於周二提出簡易判決動議，要求法院宣布該法案違憲。該禁令是典型的剝奪公權法案，違反了正當程序。

聲明指，該法案直接判定華為有罪，對華為施加了大量限制措施，其目的顯而易見，就是將華為趕出美國市場。這是「用立法代替審判」的暴政，是美國憲法明確禁止的；希望美國法院能和處理以前的剝奪公權條款和違反正當程序案件一樣，宣布華為禁令違憲並禁止執行。