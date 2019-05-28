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今日 20:01 港股直擊 中國財經

Redmi發布首款旗艦手機K20 Pro

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小米集團(01810)旗下品牌Redmi在北京召開旗艦新品發布會，小米副總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰在發布會上正式發布Redmi真旗艦新品Redmi K20系列手機。

Redmi K20 Pro搭載高通驍龍855處理器、升降式前置相機、AMOLED極界全面屏、第七代屏下指紋解鎖、4000mAh超大電池和全曲面玻璃機身等，售價2499元(人民幣．下同)起。

另外，一同發布的還有使用驍龍730處理器的Redmi K20，售價1999元起；Redmi紅米7A，售價549元起；首款筆記本電腦RedmiBook 14，售價3999元起，合共4款新品。

三款手機新品今日晚上6時同步開啟預約，Redmi K20 Pro將於6月1日10時首賣，而Redmi K20和Redmi紅米7A將於6月6日10時首賣。至於RedmiBook 14將於6月1日0時開啟預約，6月11日0時首賣。

盧偉冰表示，Redmi推出旗艦機是戰略選擇的必然，Redmi品牌獨立後僅歷經4個月時間，就完成了從高品質大眾款、極致千元旗艦到極致性能旗艦的全產品線布局。首款筆記型電腦RedmiBook 14的推出，也標誌着Redmi正在加速打造生態圈，將極致性價比和高品質拓展到更多領域。

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