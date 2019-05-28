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今日 18:47 中國財經

中國首季宏觀槓桿率再攀升

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根據2019年首季中國槓桿率報告顯示，內地宏觀槓桿率再度攀升，企業槓桿率大幅反彈。

報告指出，包括居民、非金融企業和政府部門的實體經濟槓桿率，由去年底的243.7%上升至248.83%，增長5.1個百分點；M2/GDP從去年底的202.9%上升至206.31%，增長3.4個百分點；社會融資規模存量與GDP之比則從去年底的222.98%上升至227.57%，增長4.6個百分點。按槓桿率來看，非金融企業部門、居民和政府部門的槓桿率都出現上升，而非金融企業部門槓桿率攀升最快。

社科院經濟研究所副所長張曉晶指出，去年總槓桿率首次下降，結構性去槓桿效果明顯，但今年首季各部門槓桿率又出現較大幅度的反彈，這主要是政策重心偏向於穩增長、實施逆周期宏觀調節政策所致。從全年趨勢來看，今年槓桿率將較快攀升。除了季節性因素外，名義GDP增速放緩、銀行表內貸款增速提升等也是原因所在。

他強調，在面臨內外部不確定性增強、經濟下行壓力加大的情況，突出穩增長無疑是正確的選擇，但如何保持定力堅持結構性去槓桿，仍是未來政策面臨的嚴峻挑戰。

報告又預計，居民槓桿率上升的勢頭可能將略有緩解。隨着房地產投資和銷售持續受到調控政策的影響，加上棚改貨幣化因素的逐漸消失，居民住房按揭貸款的增速或將有所下滑，預計居民槓桿率上升趨緩。

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