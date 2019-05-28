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今日 15:17 中國財經

易綱:保持人幣滙率合理水平充滿信心

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中國人民銀行行長易綱表示，對保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定充滿信心，中美10年期國債利差仍處於較為舒服的區間，美國聯邦儲備局加息可能性降低，都有利於人民幣滙率穩定。

他指出，目前內地存貸款基準利率處於適度水平，在進一步推動利率市場化改革的過程中，人行存款基準利率仍將繼續發揮重要作用。

易綱又稱，會切實推動債券發行落實投資者保護條款，提高債券存續期內訊息披露的質量，提升債券違約處置的效率、透明度和可預測性，進一步增強中國債券市場的吸引力。

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