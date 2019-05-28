中國財經

華為無線產品線總裁鄧泰華出席香港中華出入口商會論壇時表示，中國在3G、4G時代分別晚8年和4年推出，是次5G成為首批推出的國家。他認為，當儀器、儀錶連接網絡及智能化，5G有助提升製造業產業效率。

他指出，華為現時獲得全球42個商用合約，其中25個來自歐洲、6個為亞太區、10個為中東地區以及1個非洲區。

鄧泰華續稱，4G用了6年才達到全球5億用戶，相信5G達至相同用戶規模的時間將縮短一半至3年。目前已有52款終端發布，惟他未回應有關華為被美國封殺的問題。