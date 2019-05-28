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蘋果公司代工廠商富士康表示，包括iPhone在內的訂單需求下滑，並不會對公司業績產生顯著影響。

富士康發表聲明指出，根據最近市場發展，客戶的訂單可能會發生一些變化，但綜合考慮所有的訂單起伏後，對公司的影響是有限的。

除了蘋果之外，富士康的客戶還包括戴爾(Dell)和索尼(Sony)。不過，分析人士認為，富士康首季淨利潤下跌17.7%的主要原因是iPhone需求下滑。

分析預料，蘋果將於今年9月發布新一代iPhone手機，預期屆時富士康和蘋果的業績都將隨之反彈。