中國財經

中國人民銀行黨委書記，銀保監會主席郭樹清表示，中美經貿摩擦升級對內地金融市場衝擊有限，隨着金融供給側結構性改革的推進，金融業加大對實體經濟的支持，中國經濟的韌性將得到進一步增強。當前中國經濟基本面總體向好，金融風險總體是可控。

中央電視台晚間新聞聯播播出郭樹清的訪問。他指出，今年比較突出的重點是加快發展直接融資、資本市場，使資本市場有更強的融資能力，來支持國民經濟的發展。中美經貿摩擦升級對金融市場衝擊有限，經濟穩中向好，結構調整照常進行，新舊動能轉換繼續前進，金融市場沒有恐慌，老百姓沒有恐慌，無論是股市還是滙市，相信後面的影響會更小。

他重申，中國從來沒有採取過有意貶值人民幣的做法來應對貿易方面的衝突，人民幣不可能持續貶值，投機沽空人民幣必然遭受巨大損失。美國政府單方面加稅造成金融市場的不穩定，人民幣出現走貶的趨勢完全是市場作用的結果。

郭樹清同時指出，中國經濟基本面總體向好，為金融市場穩定提供最重要支撐，此外宏觀槓桿率保持穩定，影子銀行等高風險正在化解。

另外，他又稱，中方還會繼續一如既往地擴大銀行業和保險業的開放。內地金融業開放的空間仍然很大，未來中國將推動全面實施准入前國民待遇加負面清單的管理制度，對境內外金融機構一視同仁，公平對待。