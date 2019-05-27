中國財經

人民幣回穩，在岸價(CNY)創逾一周新高，收市升穿6.9，中段更一度逼近6.88關口，高見6.8806。

人民幣兌美元在岸價收報6.8963，較上日(24日)下午4時30分收報6.9050，升87點子或0.13%；較晚上11時30分最後成交價6.9005，走強42點子。

離岸價(CNH)亦曾升破6.9，高見6.8979，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.9111，在岸價報6.8972。

官方今日開出的中間價報6.8924，較上日中間價6.8993，上調69點子或0.1%。

交易員指出，近期人民幣中間價連續略強於市場預期，加上周末人行官員再次發聲警告人民幣空頭，帶動早段滙價一度升破6.89元；但午後逢低購滙需求仍不少，限制人民幣反彈空間。隨着海外上市中資公司分紅購滙需求上升，人民幣要持續反彈仍面臨較大困難。

另有交易員認為，為應對人民幣弱勢，監管層近期連續數次喊話維穩，配合以偏強的中間價定價和發行離岸央票等引導市場預期，人民幣沽空情緒得到有效抑制，因此人民幣要出現失控式貶值可能性也不大；不過人民幣滙率仍面臨貿易戰不確定性、美元強勢，以及即將到來的分紅購滙潮等挑戰，監管層仍需嚴陣以對。

中國銀保監會主席郭樹清早前指出，近日人民幣貶值完全是美國升級貿易摩擦進而影響市場情緒的結果，強調中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機沽空人民幣必然遭受巨大損失。