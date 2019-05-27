中國財經

中國電訊設備商華為創辦人任正非接受中央電視台訪問時表示，從來沒覺得華為會死亡，並說已經做了兩萬枚金牌獎章，上面題詞是不死的華為，又指勝利一定是屬於華為的。

中央電視台《面對面》節目播出任正非上星期二在華為深圳總部接受專訪詳細內容。面對西方國家封殺，任正非指出，完全不擔心華為的前景。任正非說：「我們根本不認為我們會死，我們為什麼把死看得那麼重，所以我們認為我們梳理一下我們存在的問題，哪些問題去掉，哪些問題加強，勝利一定是屬於我們的。一些高端的產品美國也沒辦法，因為我們完全靠自己不靠美國。」

任正非又提到，曾有美國公司以100億美元洽購華為，但最終沒有成事，令他已有思想準備最終會在科技領域與美國硬碰。

對於有聲音指，5G技術可能會分裂成東西方兩套標準，任正非認為不會，指人類好不容易統一了一個標準，為共同的全球雲社會服務，這樣兩種標準就是兩朵雲，將來很難交融。

任正非表示：「美國今天把我們從北坡往下打，我們順着雪往下滑一點，再起來爬到山頂，但是總有一天，兩軍會爬到山頂。這時我們決不會和美國人拼刺刀，我們會去擁抱、我們歡呼，為人類數字化、訊息化服務勝利大會師，多種標準勝利會師，我們理想是為人類服務，又不是為了賺錢、又不是為了消滅別人，大家共同實現為人類服務不更好嗎？」

任正非在訪問中又強調教育問題，他指自己關心教育不是關心華為，而是關心國家，如果不重視教育，會重返貧窮，因為這個社會最終要走向人工智能，如果未來人的文化素質不夠，做工人的機會都不存在。任正非認為，國家的未來就是教育，呼籲提高教師待遇，再窮也不能窮教師。他說，如果中國的教育像日本一樣、像北歐、德國一樣，國家還擔心什麼和美國競爭的問題。

對於外界說，華為可能是從有公司以來現在是最艱難最危機的時候，任正非否認，稱在沒有受到美國打壓的時候，孟晚舟事件沒發生的時候，華為是到了危險的時候。那時候大家口袋都有錢，不服從分配，不願去艱苦的地方工作，但現在公司全體振奮，整個戰鬥力蒸蒸日上，應該是最佳狀態，他又稱今年至少增長20%。

談及如何去面對可能會長期存在的中美貿易衝突，任正非表示，華為是準備打持久戰的，沒有準備打短期突擊戰，持久戰愈打，華為可能會愈強大，渡過磨合階段，產品切換磨合這個階段，華為可能就更強大了。