中國財經

上證指數早段維持偏軟，現跌3點，創業板則漲逾1%。

上證指數現報2849點，跌3點或0.12%，最低見2839點，跌13點或0.46%，成交598.18億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8805點，升29點或0.33%，高見8845點，升68點或0.78%，成交865.18億元。

滬深300指數報3580點，跌13點或0.38%；創業板指數報1459點，漲16點或1.11%。

各板塊個別發展，金融、水泥、煤炭、房地產股偏軟；半新股則漲逾1%；鋼鐵、化工、有色金屬、電力、石油股靠穩。