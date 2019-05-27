中國財經

內地股市開市個別發展，上證指數低開1點。

上證指數開市報2851點，跌1點或0.06%；現報2842點，跌10點或0.38%。

深成指開市報8795點，升18點或0.21%；現報8753點，跌23點或0.27%。

滬深300指數開市報3592點，跌1點或0.04%；現報3578點，跌15點或0.44%。

創業板指數開市報1447點，升4點或0.29%；現報1446點，升2點或0.2%。

各板塊個別發展，半新股、有色金屬、電力、鋼鐵、石油股靠穩；房地產、金融、煤炭、化工、水泥股偏軟。