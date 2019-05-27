中國財經

華為創辦人任正非接受外國媒體採訪時承認，美國特朗普政府實施的出口管制，會縮小華為對愛立信和諾基亞等競爭對手千辛萬苦建立起來的兩年領先優勢，不過，他表示，華為會通過加速發展自己的晶片供應，或者找到替代渠道來保持自身在智能手機和5G領域的優勢。

任正非強調，假以時日華為有能力找到自己的解決方案。華為多年來一直在設計自己的晶片，並已經用在了自己很多的智能手機上。華為甚至還在為手機和服務器開發自有的作業系統。不過，任正非沒有正面回答多快可以實現上述更替的問題。

華為似乎起碼早在2018年中就已經預見到美國的打壓，華為據悉已經儲備了足夠的晶片和其他關鍵零組件，可至少維持業務運轉3個月。任正非說﹕「我們自己就做了很多好的晶片啊。」他表示，在最艱難的戰爭環境中，華為還在成長，就體現了華為多麼偉大。

上周，美國總統特朗普曾表示，華為可能成為美中兩國貿易協議的一部分，令人揣測華為被華盛頓在敏感的談判中當成籌碼。但任正非表示，自己並非政客，這是開個天大的玩笑，又反問華為跟中美貿易有何關係。

被問到如果特朗普打電話給他，任正非說﹕「我不理他，他去跟誰談判？他給我打電話，我可能都不接。不過他沒有我電話號碼，打不到我這來。」 談及特朗普，任正非表示，看過他推特(Twitter)了，覺得好笑，認為特朗普自相矛盾。

對於有猜測指，中國可能會針對華為受到的制裁加以報復，在國內市場對美國最大的一些企業實施禁入。但任正非表示，他堅決反對針對美國同行的此類報復，他認為絕對不會，如果有採取報復行動，他亦會第一個堅決反對，「蘋果是我的老師，它在前面前進。我作為一個學生，為什麼去反對老師？絕不會的。」

被問到華為多年來一直被指竊取知識財產權，任正非回應稱﹕「我們偷美國明天的技術。美國都沒有做出來，我去哪偷美國的技術啊。」他又指華為現在領先美國，如果落後於美國，特朗普就不需要這麼費勁地打華為。任正非表示，他仍然堅信華為的技術將贏得勝利。

任正非表示，華為將盡一切努力生存下去，公司將排除干擾，盡最大努力開展業務。任正非又稱，美國從來就沒有買過華為的東西，即使美國以後要買，也未必會賣，不要談判。