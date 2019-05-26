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今日 14:35 中國財經

IMF:內地部分金融風險和經濟增長相關

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國際貨幣基金組織(IMF)駐華首席代表Alfred Schipke在北京出席2019清華五道口全球金融論壇。

他發表演講時稱，目前的一些金融風險，實際上和中國的經濟增長模式相關。由於全球金融危機發生以來，中國實際上很大仰賴於信貸發展，所以中間會產生一些挑戰。這也是政府所提出要從高速增長轉向高質增長的原因，高質量的增長會提高經濟穩定性，這是非常重要的。

就銀行資本金的問題，Alfred Schipke指出，由於中國經濟現在處於轉型階段，建議內地要逐漸建立存款保險機制。

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