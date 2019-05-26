中國財經

國務院總理李克強在山東考察，於周四及周五在山東省委書記劉家義、省長龔正陪同下，在濰坊、濟南考察。

李克強十分關心今年更大規模減稅降費中製造業企業受益情況。在濰柴集團，他詳細詢問企業稅費減免的實際數額，企業介紹從各項減稅降費政策中都獲得明顯實惠，有更多資金用於擴大生產、加強研發和職工培訓。

李克強表示，中國經濟保持平穩運行，當前應對複雜形勢、頂住新的下行壓力，減稅降費是關鍵之舉，從長遠看也能增強發展後勁、培育稅源，必須確保落實到位，持續發揮政策效應。

李克強又到訪歌爾公司，歌爾是從事智能產品等研發製造的民營企業。負責人表示，今年預計減稅降費1億多元人民幣。李克強表示，中國有巨大市場潛力，要靠科技創新、靠自己努力和廣泛合作穩健扎實往前走，最終會贏得消費者和市場。政府也會完善政策，鼓勵企業增加研發投入，促進提高中國整體創新水平。

李克強來到齊魯銀行，考察緩解小微企業融資難融資貴情況。李克強表示，小微企業量大面廣，對經濟發展、就業擴大和民生改善至關重要，是中小銀行的衣食父母。要健全貸款考核激勵和盡職免責機制，鼓勵運用大數據等手段，創新金融產品和模式，為依法納稅、信用良好、有前景的企業發展提供優質便捷金融支援。

考察途中，李克強臨時停車走進一家水果店，詢問水果漲價情況和原因，他叮囑隨行的地方和部門負責人說，現在市場供求總體平衡，要關注部分關係群眾日常生活的產品價格變動情況，採取適當措施，保障供應充裕、價格合理。