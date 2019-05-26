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今日 09:59 中國財經

李克強:平穩運行態勢不穩固 落實減稅降費

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國務院總理李克強表示，今年以來，中國經濟發展面臨的形勢複雜嚴峻，雖然一季度開局良好，但經濟平穩運行態勢還不穩固，特別是面臨不斷增多的外部不確定因素和挑戰。要確保更大規模減稅降費落實到位、激發市場主體活力，關係經濟社會大局。

李克強在山東濟南主持召開部分地方減稅降費工作座談會上稱，中國經濟韌性很強，宏觀調控仍有政策工具運用空間。當前要把已明確的更大規模減稅降費政策實施好，下一步對製造業增值稅留抵退稅還要放寬條件、優化流程，並研究完善對企業研發創新的支持政策。

李克強表示，億萬市場主體是穩就業的「頂梁柱」、是增長的「發動機」，以政府過緊日子確保減稅降費到位。

他指出，要算好當前賬和長遠賬。減稅降費雖然減少眼前財政收入，但會增強企業投資與發展的信心和動力，帶動擴大就業，最終實現經濟持續增長、稅源不斷擴大。必須上下同心把這件大事辦成辦好，確保所有行業稅負只減不增，尤其是要確保農資價格穩定。

要算好中央賬和地方賬。為減稅降費，中央財政做了充分準備，通過增加特定金融機構和央企利潤上繳、加大對地方轉移支付等多種措施，可以平衡全國收支大賬。

他表示，從地方看，也有條件克服困難，實現減稅降費落地和財政收支平衡。各地要深挖潛力，通過盤活財政存量資金和政府存量資產、增加地方國企利潤上繳等，做大可用財力「蛋糕」，支持減稅降費，決不能搞變通靠增加企業負擔來緩解財政收支壓力。

對實施中少數地方遇到的特殊困難，中央財政會統籌給予幫助。必須強調，各級政府過緊日子決不能說說而已，要在行政開支上打好「鐵算盤」、當好「鐵公雞」，切實保障好「保工資、保運轉、保基本民生」等支出，不該支出的錢一分也不能花，把節省下的資金用於支持重點建設和民生改善。

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