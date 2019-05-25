中國財經

中國證券監督管理委員會副主席、黨委委員閻慶民在2019清華五道口全球金融論壇上致詞時表示，要努力化解影響中國金融市場發展的制約因素，建立統一債券市場，目前各層次股票市場還未能有效銜接，債券市場仍存在分割。

他又稱，要優化金融市場體系結構，下大力氣補短板，大力發展資本市場，要逐步改變當前貨幣多資本少的金融結構。

同時，為了加快推進金融供給側改革步伐，要大力發展普惠性金融，包括大力發展中小金融機構，其次大力發展政策性金融，並要大力發展「新金融」，借助科技解決一些基礎的金融問題。