中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收升140點子，中段一度升穿6.9關口，高見6.8952。

人民幣兌美元在岸價收報6.905，較上日下午4時30分收報6.919，大升140點子或0.2%；較晚上11時30分最後成交價6.9116，走強66點子。

離岸價(CNH)亦曾收復6.92，高見6.9163，截至香港時間下午5時52分，離岸價報6.9221，在岸價報6.905。

官方今日開出的中間價報6.8993，較上日中間價6.8994，上調1點子。

交易員指出，中國監管層再度喊話維穩滙率預期，人民幣早段趨穩，午後美元跌幅擴大，人民幣順勢反彈，不過滙價接近6.9後逢低購滙需求再度湧現，限制反彈空間；市場仍持續關注中美談判進展，在未有明確結果之前，短期滙價料在6.9至6.92元範圍上落。

另有交易員認為，對監管層而言6.9元附近是相對合意的位置，一方面人民幣經過一波急速貶值能夠部分對沖美加關稅影響，另一方面在臨近7元關口穩定滙價，也是為前景莫測的貿易戰預留空間。從高位回落的期權波動率看，市場對人民幣的貶值預期有所減弱。後續風險是下月17日是否加徵關稅的美國聽證會，以及月底G20會議期間中美領導人能否有談判進展。