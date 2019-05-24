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今日 14:40 中國財經

內地車輛購置稅7月起實施

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財政部、稅務總局發布關於車輛購置稅有關具體政策，自7月1日起施行。

公告稱，地鐵、輕軌等城市軌道交通車輛，裝載機、平地機、挖掘機、推土機等輪式專用機械車，以及起重機、叉車、電動摩托車，不屬於應稅車輛。

公告指出，納稅人自產自用應稅車輛的計稅價格，按照同類應稅車輛的銷售價格確定，不包括增值稅稅款；沒有同類應稅車輛銷售價格的，按照組成計稅價格確定。

納稅人進口自用應稅車輛，是指納稅人直接從境外進口或者委託代理進口自用的應稅車輛，不包括在境內購買的進口車輛。

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