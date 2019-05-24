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今日 11:03 中國財經

華為自研操作系統已註冊商標

華為研發自有的操作系統「華為鴻蒙」已註冊商標。

內地媒體報道，國家知識產權局商標局網站顯示，華為已經申請註冊「華為鴻蒙」商標，申請日期是2018年8月24日，註冊公告日期是今年5月14日，專用權限期是從今年5月14日至2029年5月13日。

在商品名稱一欄中，華為鴻蒙可應用於操作系統程序、計算機(即電腦)操作程序、計算機操作軟件等，進一步佐證了華為自有操作系統命名為「鴻蒙」的可能性。

華為消費者業務CEO余承東早前確認，華為正研發自有操作系統，最快會在今年秋天、最晚明年春天面市。

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