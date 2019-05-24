中國財經

上證指數早段偏軟，現跌2點，深成指跌27點。

上證指數現報2850點，跌2點或0.08%，最低見2847點，跌5點或0.18%，成交740.63億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8782點，跌27點或0.31%，低見8765點，跌44點或0.5%，成交1005.79億元。

滬深300指數報3587點，升3點或0.1%；創業板指數報1452點，升不足1點或0.07%。

各板塊普遍向下，房地產、石油、煤炭、水泥、化工、鋼鐵股偏軟；金融、有色金屬、電力股則靠穩。