中國財經

上證指數低開4點後靠穩。

上證指數開市報2847點，跌4點或0.16%；現報2864點，升11點或0.41%。

深成指開市報8788點，跌21點或0.24%；現報8853點，升43點或0.49%。

滬深300指數開市報3584點，升不足1點或0.03%；現報3608點，升24點或0.68%。

創業板指數開市報1452點，升不足1點或0.05%；現報1461點，升10點或0.74%。

各板塊普遍走軟，石油股挫逾1%；有色金屬、鋼鐵、煤炭、房地產、水泥、化工、電力股偏軟；金融股則靠穩。