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美國計劃封殺的5家內地科技企業名單曝光，外電指未來或擴至更多中國公司；同時間美國再派出兩艘軍艦穿越台灣海峽，市場擔心中美關係進一步轉差，拖累恒指周四曾下插逾500點，跌至近4個月低，收報27267點，急挫438點或1.58%，大市成交增至989.94億元。

港股自4月15日高見30280點後反覆回落，迄今累瀉逾3000點(9.95%)，短、中線市寬與信報強勢股指數在內的多項大市指標均顯示，港股早已超賣。技術上看，恒指14天相對強弱指數(RSI)最新跌至26.86的嚴重超賣水平，屬2016年1月21日以來最低，理應有反彈，但大市昨日竟跌穿去年10月低位24540點至上月高位累積升幅50%回調支持位(約27410點)，意味整個升浪的一半漲幅已蒸發，下一個較大支持位則為黃金比率61.8%約26733點。港股現水平已甚低殘，除非局勢急轉直下，否則，參考去年的軌跡，恒指未虞暴瀉，短線則繼續大幅波動。

去年初，美國總統特朗普要求收窄對華貿易赤字，宣稱準備向中國進口貨加徵關稅，恒指由歷史高位33484點大幅回落，短短一個月內累瀉逾3000點，其後數月間維持在30000點至31500點之間上落，反映經過一輪急挫後，市場觀望形勢發展才謀後動。故此，直至6月，美國正式打響貿易戰第一槍，美國貿易代表署公布對華加徵關稅清單，而中國隨後作出對等報復，向相同貨值的美國進口商品加徵關稅，港股走勢才拾級而下，去年10月底低見24540點。

如歷史重演，即貿易戰短期內未致全面惡化，但在前景不明朗情況下，恒指往後一段時間，可能重演去年2月至6月中走勢，後市續反覆波動；投資者要有心理準備，港股未來可能陷入有波幅無升幅的悶局。這是樂觀境況推論，若然形勢朝向中美關係全面破裂方向發展，則作別論。

值得留意的是，近期美方有意把貿易戰升級為科技戰。自谷歌(Google)大舉配合華府封殺華為後，愈來愈多美國晶片公司表態，將暫停對華為供貨或終止合作。

隨着科技戰升溫，中美能否重啟貿易談判變數更大。依目前來看，港股應彈未彈，似乎暗示投資者未敢貿然樂觀。

貿易戰觸發市場避險情緒再度高漲，帶動美元滙價轉強。美滙指數昨日重越98關。美國聯儲局周四凌晨公布5月1日結束的議息會議紀錄，顯示即使經濟狀況有所改善，利率在一段時間內也不會有任何變化，間接支持美滙指數繼續於高位徘徊。

美元走強，往往會加劇新興市場資金流出，令形勢惡化。附【圖】可見，本報EJFQ系統新興市場資金流指標本月初開始顯著下滑，迄今未見有喘定跡象，意味資金不斷流出香港等新興市場；由於指標一向與恒指走勢有甚高關連性，若情況持續，港股後市堪虞。

信報投資研究部

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