中國財經 即巿股評

市場氣氛一差，高估值股份無論前景多亮麗，一般率先遭殃。圍堵中國科技企業的節骨眼上，科技股(不論軟硬)都易成提款機，聯想集團(00992)交出靚業績都不能倖免。

另一脆弱板塊是醫藥股，藍籌孖寶炒完業績，短線也是捱價。

本欄多次強調只有真正高端生物科技股政策風險較細。可惜的是，高端的藥明系和一堆B制生物科技股，與美國藥業業務頻繁，或多或少要承受滙兌風險，藥明生物(02269)去年一半收入來自北美，藥明康德(02359)更加近55%，雖然中美用藥物作籌碼的機會目前不高，但亦中了一招「隔山打牛」。

內地同行氣氛都一般，去年10月講過的老朋友、「滬股通」ST康美(600518.SH)復牌連續三個交易日一字跌停(留意遭實施風險警示後跌停幅度是半成)。

風險警示是因為中證監經5個月調查後，指康美2016至2018年財務報告存在重大虛假，涉嫌違反《證券法》第63條等相關規定，包括：用虛假銀行單據虛增存款；二是通過偽造業務憑證進行收入造假；把資金轉入關聯帳戶買賣自身股票。

康美藥業一度市值達1200億元(人民幣‧下同)，為龍頭藥業白馬股，也是MSCI成分股。

除A股質素令人擔心，現時持有康美的投資者亦相當憂心。內地《證券時報》統計，首季康美藥業股東戶口數目達28.4萬，每戶平均超過1.55萬股，以3月29日收報10.45元計，平均每個戶口持貨16.2萬元，今日收報5.69元，股價蒸發近46%。

當然，以5.69元收回投資已是中頭獎，ST康美復牌三日中，首日成交4474手、第二日4185手、第三日2479手，每日一字跌停封死，點走？「風險警示」對上咗賊船的人沒甚幫助。

早於上月底，康美藥業承認2017年財務報表中，「計多咗」近300億元人民幣現金。之後經過10個交易日，才遭上交所實施風險警示，那10日原來已是散戶逃生門。康美藥業目前未償債券有213隻，未償餘額206.5億元。財務造假遭休市是時間問題，散戶持股凍過水。

陳鎮強

信報分析員

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