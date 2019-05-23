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共同社報道，日本電子巨頭東芝(Toshiba)稱，此前全面暫停向中國電訊設備商華為出貨的電子零部件，經確認與美國禁運措施並不抵觸，現已重啟供貨。

東芝稍早前公布，需檢查供應予華為的產品中是否包含美國產零部件，而全面暫停出貨。