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今日 18:06 中國財經 即巿股評

【深股通戰報】海康威視兩日淨沽逾22億人幣

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內地股市收挫，深圳股市表現較差，深成指低開低走，失守9000點大關，全日收市報8809點，挫231點或2.56%，成交2717.49億元(人民幣‧下同)。

「深股通」全日有26.32億元資金淨流出。(根據港交所提供的「深股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

憂慮成為下一個遭美國打壓之企業，海康威視(002415.SZ)昨日一度跌停，收市跌5.5%，今日收市再插5.8%。

「深股通」十大成交個股：

第一為海康威視；今日錄8.94億淨流出，兩日淨流出逾22億元。
第二為五糧液(000858.SZ)；錄8815萬元淨流出。
第三為美的集團(000333.SZ))：錄3.02億元淨流入。
第四為格力電器(000651.SZ)；錄1.43億元淨流出。
第五為立訊精密(002475.SZ)；錄3070萬元淨流入。
第六為瀘州老窖(000568.SZ)；錄1370萬元淨流入。
第七為洋河股份(002304.SZ)；錄8418萬元淨出。
第八為中興通訊(000063.SZ)；錄1.2億元淨出。
第九為牧原股份(002714.SZ)；錄3521萬元淨出。
第十為萬科A(000002.SZ)；錄5614萬元淨出。

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