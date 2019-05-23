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今日 16:12 中國財經 國際財經

傳列美黑名單 美亞柏科:消息待核實

美亞柏科(300188.SZ)據報是美國計劃封殺的5家內地企業之一。該公司稱，注意到網上消息，其真實性尚待核實。

就有報道指美國可能將包括美亞柏科在內的5家企業列入管制名單，美亞柏科向內地媒體《證券時報》表示，注意到網上消息，其真實性尚待核實；目前公司海外業務體量佔比小，主要集中在「一帶一路」沿線國家和地區。

外電早前報道，疑被封殺的企業還包括海康威視(002415.SZ)、大華股份(002236.SZ)、語音辨識商科大訊飛(002230.SZ)及人工智能公司曠視科技。

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