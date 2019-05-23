中國財經

中國商務部新聞發言人高峰表示，美方最近動作不斷，致使貿易磋商嚴重受挫，中方的立場始終是明確的，如果美方想要繼續談就要拿出誠意，糾正錯誤做法，只有平等相待磋商才有可能繼續。

高峰在商務部例行發布會上稱，最近美方的一系列錯誤做法導致摩擦升級，不僅嚴重損害中美兩國企業和消費者的利益，也將對全球經濟產生衰退性影響；中方敦促美方停止錯誤做法，為兩國企業的貿易合作創造條件。

對於華為事件，高峰指出，希望美方保持理性，糾正危險做法，中方將繼續密切關注事態的發展，做好必要的應對準備。

他又稱，美方捕風捉影的指控最終損害的是美方的信用，這種憑空抹黑、打壓中國企業的做法很可能對美國企業的消費者造成更大的損害。

他指出，注意到美方近期頻頻使用長臂管轄措施打壓中國企業，中方一貫堅決反對；中國有能力有信心保護中國企業的合法權益，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

針對美方霸凌行為，中方最好的回應是中國企業繼續發展壯大，中國將繼續加大力度深化改革，不斷提升自身的同時為各國消費者提供優質可靠多樣化的產品。

關於稀土的問題，高峰指出，稀土是不可再生的重要戰略資源，目前中國對稀土實行出口許可證管理，沒有資質和數量的限制，除此之外沒有其他的管理措施。