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今日 10:30 中國財經 即巿股評

【異動A股】美封殺名單曝光 海康大華科大訊飛齊挫

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外電報道，美國計劃封殺5家內地企業名單曝光，除主打監控鏡頭海康威視(002415.SZ)及大華股份(002236.SZ)列入黑名單外，還有語音辨識商科大訊飛(002230.SZ)，以及內地人工智能公司曠視科技(Megvii)及美亞柏科(300188.SZ)。

受消息拖累，海康威視現挫4.3%；大華跌2.2%；科大訊飛則挫4.9%；美亞柏科則瀉5.2%。

彭博引述知情人士稱，美國計劃對上述五家中國企業切斷美國技術供應外，未來或會擴大更多中國企業。

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