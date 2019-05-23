中國財經 即巿股評

外電報道，美國計劃封殺5家內地企業名單曝光，除主打監控鏡頭海康威視(002415.SZ)及大華股份(002236.SZ)列入黑名單外，還有語音辨識商科大訊飛(002230.SZ)，以及內地人工智能公司曠視科技(Megvii)及美亞柏科(300188.SZ)。

受消息拖累，海康威視現挫4.3%；大華跌2.2%；科大訊飛則挫4.9%；美亞柏科則瀉5.2%。

彭博引述知情人士稱，美國計劃對上述五家中國企業切斷美國技術供應外，未來或會擴大更多中國企業。