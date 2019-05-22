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今日 22:38 中國財經 國際財經

華為:有信心解決ARM暫停合作問題

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英國廣播公司(BBC)引述英國晶片設計公司ARM的內部文件報道，指ARM終止與華為的業務往來，以遵守美國規定。

對於有關消息，華為發言人表示，有信心能夠解決ARM暫停合作的問題。同時，重視與合作夥伴的密切關係，但也認識到，由於出於政治動機的決定，其中一些合作夥伴承受着壓力。

華為又稱，相信這令人遺憾的局面能夠得到解決，首要任務仍然是繼續向全球客戶提供世界級的技術和產品。

ARM大股東為日本軟銀集團(SoftBank)，該公司在內部備忘錄中指出，其晶片設計包含源自於美國的技術。

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