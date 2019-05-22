港股直擊 中國財經

港股終止三連跌，恒指高開96點，開市後曾升171點，見27828點，不過午後腳軟，曾轉跌16點，低見27640，尾市回穩。恒指收報27705，升48點或0.2%。

北水今日淨流入18.65億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金續流入重磅內銀股，建行(00939)有4.15億元淨買；工行(01398)有4.26億元淨入；中行(03988)有1.82億元淨買；招行(03968)有2413萬元淨買。個別內險亦有北水流入，平保(02318)有2891萬元淨買；太平(00966)有347萬元淨入。不過新華保險(01336)有3451萬元淨走。

騰訊(00700)錄五連跌，今日有1.51億元北水淨買。其他藍籌股方面，蒙牛乳業(02319)見3402萬元淨買。相反，中銀香港(02388)淨流出增至2.57億元；石藥集團(01093)有7438萬元淨走；港交所(00388)有近1652萬元淨流出。

其他淨流出較高股份有：中興(00763)有1303萬元淨出；融創(01918)全日有1341萬元淨出；綠葉製藥(02186)有81萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：中芯國際(00981)有8687萬元淨入；頤海國際(01579)有3362萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、建行、中芯、騰訊、中銀香港、中行、融創、招行、平保及石藥。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中芯、中興、新華保險、融創、太平、頤海、綠葉、蒙牛及港交所。