中國財經 即巿股評

「搞屎棍」美國總統特朗普，突然反枱與中國貿易戰傾唔掂數，而家每日「老笠」中國企業做人質，由最初搞中興(00763)，之後想整死華為，昨日連與本港科大有好深厚淵源的無人機生產商大疆都針對，今日就搞白馬股監控鏡頭生產商海康威視(002415.SZ)，連監控鏡頭亞二大華(002236.SZ)都郁埋，總之就喺有殺錯，無放過！

美國搞台積電會好大鑊

特朗普手法愈來愈狠，向歐美軟硬件公司埋手，暫時僅針對華為。筆者擔心一旦擴大至其他公司，限制其他晶片賣比中方企業，舉一個例，限制CMOS感光晶片，舜宇(02382)車載鏡頭業務有跪底風險，因為全球最大供應車載CMOS感光晶片商，正正是美國前身摩托羅拉(Motorola)分柝出來的On Semiconductor(美國上市編號 On)，以及日本企業Sony。

另外，華府亦可玩嘢，要求台積電唔準幫華為生產晶片，大家要明白，華為雖講自己可造晶片，但僅限設計方面，生產層面一定要交比台積電做，如果美國唔理後果行呢部棋，台海局勢將會超級緊張。

中美兩國由最初由枱底打暗戰，之後升級至枱面貿易戰，而家更擴大至科技戰，立即嚇散中港股市，恒指與滬深三百指數從今年高位分別回落8.5%及11.6%，相反美國標普五百指數只從今年高位(即歷史高位)回調3.4%，從股市角度上，美國暫時先贏一仗。

換個角度從避險資產睇，全球股市避險未算高漲，日圓回落至110兌一美元樓上，金價更被質穿1280美元，十年債息返2.4厘樓上，只是中港股市獨弱，因人民幣兌美元跌穿6.9關，港滙亦弱，曾逼近7.85兌一美元弱方保證。

Long美強勢股 Short港股

既然坐响港股等陰乾，在撳個制便買到全球股市的年代，何不投入全球最大的股市美股，尤其中型雲計算、一線品牌及公用股。

當然，中美貿易戰唔知會幾時惡化，道理上會燒埋美股，故此就要做好對沖降風險，現時全球最弱股市就正喺大家熟識的港股，所以LONG美國雲計算、一線品牌及公用股，用衍生工具Short番香港弱勢股或恒指，喺主要對沖策略之一。

另外，也可以Long上述幾類股份外，Short美國費成半導體指數亦是好選擇，因為美國半導體主要買家正是中國，尤其手機晶片，華為唔掂，美國晶片商想好都難！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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