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中美貿易戰升溫，以Nike、Adidas為首等173間鞋類企業周一發表聯署公開信，呼籲美國總統特朗普勿對中國製鞋加徵關稅，並形容做法對美國消費者、企業及經濟屬災難性。

中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，這不是美國工商界第一次公開發出反對加徵關稅的聲音，可見美國工商界也不滿美國政府任意地解釋貿易戰的後果，這完全可以理解。

陸慷又稱，中方也一直認為貿易戰根本沒有贏家，美方任意揮舞關稅大棒，到頭來肯定會落在美國消費者和業界的身上，中方希望美國政府能夠認真地傾聽國內的理性呼聲。