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日本電訊商軟銀(SoftBank)及KDDI表示，延期發售華為的新智能手機。NTT docomo也開始討論停止接受華為新款手機的銷售預約。日本或出現3大電訊商延期發售華為新智能手機的不尋常局面。

軟銀原計劃5月24日推出華為P30 lite手機，已於14日開始接受預約，但22日已停止。據悉對於已經預約的客戶，將逐一聯絡取消預約。軟銀表示，正在確認是否處於能安心向顧客銷售的狀況，決定延期發售，但銷售期待定。

KDDI亦稱，經過綜合判斷決定延期，但華為新手機的上市時間未定。