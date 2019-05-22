訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:41 國際財經 中國財經

日本兩電訊商延售華為新智能手機

放大圖片

日本電訊商軟銀(SoftBank)及KDDI表示，延期發售華為的新智能手機。NTT docomo也開始討論停止接受華為新款手機的銷售預約。日本或出現3大電訊商延期發售華為新智能手機的不尋常局面。

軟銀原計劃5月24日推出華為P30 lite手機，已於14日開始接受預約，但22日已停止。據悉對於已經預約的客戶，將逐一聯絡取消預約。軟銀表示，正在確認是否處於能安心向顧客銷售的狀況，決定延期發售，但銷售期待定。

KDDI亦稱，經過綜合判斷決定延期，但華為新手機的上市時間未定。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。