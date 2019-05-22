中國財經

A股午後走跌，上證指數跌16點，深成指跌70點。

上證指數現報2889點，跌16點或0.58%，最低見2885點，跌20點或0.7%，成交1518.73億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9017點，跌70點或0.77%，低見8996點，挫91點或1.01%，成交2180.24億元。

滬深300指數報3646點，跌20點或0.55%；創業板指數報1483點，跌9點或0.67%。

各板塊普遍走軟，石油、化工、水泥股挫逾1%；鋼鐵、電力、有色金屬、房地產、金融、煤炭股偏軟；半新股則漲逾1%。