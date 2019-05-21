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今日 12:16 中國財經

內地擬加快推新政策助訊息消費發展

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訊息消費成為推動內地經濟增長的重要引擎。中央與地方政府據報正在加快訊息消費新一輪政策布局，相關部委明確將完善政策體系，加快訊息通訊基礎設施建設，培育訊息消費新的增長點。北京、浙江、四川等多個省市正在醞釀鼓勵訊息消費政策措施，加快制定訊息消費行動計劃。

《經濟參考報》報道，新一輪提振訊息消費政策正加碼升級。今年以來，發改委等十部委明確擴大升級訊息消費，包括加快推出5G商用牌照；支持有條件的地方建設訊息消費體驗中心；推進實施中小城市、農村等區域基礎網路完善工程，進一步為擴大和升級訊息消費提供支撐。

另外，訊息消費升級擴容將迎更大力度支持。工信部明確將持續擴大升級訊息消費，釋放內需潛力。具體舉措包括加快建設一批新型訊息消費示範城市；加快訊息通訊基礎設施建設，加快5G商用步伐；持續推動消費類電子產品的智能化升級，培育超高清視頻等訊息消費新的增長點；持續加大電訊資費的降費力度。

多地也在密集醞釀促進訊息消費相關舉措。四川省將加快制定訊息消費行動計劃，深入開展訊息消費城市系列活動，積極推進訊息消費試點示範建設；北京市將推動制定鼓勵訊息消費等一系列促進服務消費的政策措施；浙江省提出聚焦訊息消費等重點領域，加強支持政策、體制機制的謀劃實施，探索建立促消費的工作體系。

業內預計2019年內地訊息消費規模將達5.5萬億元(人民幣．下同)；2020年有望超過6萬億元，間接帶動經濟增長15萬億元。

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