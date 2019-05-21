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今日 11:50 中國財經

商務部:今年中俄雙邊經貿關係開局良好

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中國商務部歐亞司司長羅偉東表示，去年在中國和俄羅斯兩國元首推動下，雙邊經貿大步向前，更突破1000億美元，相信今年雙邊經貿關係會有新機遇和良好開局。

中國及俄羅斯今年首4個月的雙邊貿易額達到331.7億元人民幣，增長5.8%。他指出，兩國雙邊經貿關係有良好開局。

今年是中俄建交70周年。經過雙方商定，第六屆中俄博覽會將於下月15至19日在哈爾濱舉行。中俄雙方對本屆博覽會高度重視，各項籌備工作目前總體進展順利，已進入最後衝刺階段。羅偉東期望透過博覽會，在推動雙邊關係發展上發揮更積極作用。

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