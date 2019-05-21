中國財經

華為創辦人任正非在深圳華為總部接受媒體採訪。被問到十幾年前就已經有備胎計劃，危機意識從何而來。

任正非回應表示，老是挨打，就有危機意識了，從哪兒來自己想不出來，既然想稱霸世界，既然要跟世界霸主爭鬥，和平崛起不可能，就要準備武裝崛起了。

談及教育，任正非表示，教育就是提高全民文化素質，是黨和國家的基本責任。中國將來要和美國競賽，唯有提高教育，他認為最主要還是要重視教師，因為重視得到尊重以後，大家都想去做教師，幾十個人競爭一個教師崗位。只有教師的待遇得到提升，才可以使教育得到較大的發展。