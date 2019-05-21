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華為旗下晶片公司海思半導體的總裁何庭波此前發布的一封員工內部信中提到，海思將啟用「備胎」計劃。今天，華為創辦人任正非接受傳媒採訪時首談華為備胎計劃，稱每年採購高通5000萬套芯片，從來沒有排斥和抵制。

任正非表示，其實這個備胎計劃，查看總裁辦所有的文件可以發現都是公開的，在過去8年的文件都可以查，只是社會不重視，美國打了一下，才重視。他指出，備胎就是為了保持汽車拋錨的時候還能開，好多東西已經投產了，但是不排外，外面的貨還訂。

任正非指出，每年至少買高通5000萬套芯片，不是5000萬件，是5000萬套，因此從來沒有去排斥和抵制。他形容世界上最大的備胎就是原子彈，備胎在華為就是很正常的一種行為。問及備胎是否使用，任正非表示，備胎是一定要用的，因為它是圍繞華為的解決方案設計的，而不是脫離解決方案做的，直到它能用的時候才開始投入使用。

任正非又指出，華為的許多發明原理是初中生，高中生都學過，但做起來沒那麼簡單，實施起來非常難，在國外，一個看起來很小的發明，是由數千個專利零件支撐起來。

被問到管理秘訣，任正非就指出，其實華為沒有哲學，他本人也不學哲學，他認為華為所有的哲學就是以客戶為中心，就是為客戶創造價值。