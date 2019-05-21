訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:10 中國財經 時事脈搏

任正非:備胎計劃是正常行為 並非排外

放大圖片

華為旗下晶片公司海思半導體的總裁何庭波此前發布的一封員工內部信中提到，海思將啟用「備胎」計劃。今天，華為創辦人任正非接受傳媒採訪時首談華為備胎計劃，稱每年採購高通5000萬套芯片，從來沒有排斥和抵制。

任正非表示，其實這個備胎計劃，查看總裁辦所有的文件可以發現都是公開的，在過去8年的文件都可以查，只是社會不重視，美國打了一下，才重視。他指出，備胎就是為了保持汽車拋錨的時候還能開，好多東西已經投產了，但是不排外，外面的貨還訂。

任正非指出，每年至少買高通5000萬套芯片，不是5000萬件，是5000萬套，因此從來沒有去排斥和抵制。他形容世界上最大的備胎就是原子彈，備胎在華為就是很正常的一種行為。問及備胎是否使用，任正非表示，備胎是一定要用的，因為它是圍繞華為的解決方案設計的，而不是脫離解決方案做的，直到它能用的時候才開始投入使用。

任正非又指出，華為的許多發明原理是初中生，高中生都學過，但做起來沒那麼簡單，實施起來非常難，在國外，一個看起來很小的發明，是由數千個專利零件支撐起來。

被問到管理秘訣，任正非就指出，其實華為沒有哲學，他本人也不學哲學，他認為華為所有的哲學就是以客戶為中心，就是為客戶創造價值。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。