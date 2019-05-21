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今日 10:14 時事脈搏 中國財經

官媒:為保持絕對優勢打壓別國 只會自食苦果

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內地官方媒體《人民日報》發表評論員文章指出，美國如果還抱着唯我獨尊的心態，為了保持自己的「絕對優勢」，刻意打壓別國的正當發展權，只能是逆時代潮流而動，只會自食苦果，更不可能「再次偉大」。

文章指出，一段時間以來，美國不僅挑起中美經貿摩擦，而且在外交、科技、軍事、涉台等諸多領域小動作不斷。一些身居要職的美國政客，大肆宣揚「中國威脅論」，將中國視為「最危險的敵人」，揚言中美之間是「文明之間的衝突」，甚至叫囂要把中國「打回到第三世界」。

在市場問題上，濫用出口管制措施，發布針對中國公司的限制交易令，忽悠、脅迫別的國家打壓中國企業；在國際舞台上揣着形形色色的反華唱本，到處煽風點火、挑撥離間，滿世界污衊中傷中國，這些敵意濃濃的言行，為中美經貿談判及兩國關係蒙上陰影。

文章批評，美國政客對中國的敵意，是自私、狹隘和偏執的混合物，暴露出錯誤的世界觀、過時的知識結構和頑固的意識形態偏見，指他們的想法還停留在冷戰思維、零和博弈的舊框框內，稱如果被敵意蒙住雙眼，如果就是要打壓、遏制中國的發展壯大，反問怎有可能還有談判解決問題的誠意。

文章又指出，妄圖剝奪近14億中國人的發展權利、阻攔中華民族偉大復興的歷史進程，終將被證明是螳臂當車，不遺餘力播撒敵意的種子，只會在時代潮流中更加孤立。

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