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今日 10:30 中國財經 時事脈搏

任正非:華為已做好準備 不會產生極端斷供

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中國電訊設備製造商華為創辦人任正非，在華為深圳總部接受中國媒體採訪時，被問到如果斷供一旦發生，對產業會帶來怎樣的影響，任正非回應表示，對華為不會產生極端斷供的情況，華為已經做好準備了。他當年判斷這個事件可能是兩年以後，認為有兩年時間足夠準備了，最後發現，時間提前了，導火索提前了。

任正非指出，目前這種形勢，華為確實會受到影響，但也能刺激中國踏踏實實發展電子工業。過去的方針是砸錢，晶片光砸錢不行，要砸數學家、物理學家等。但又有多少人還在認真讀書？光靠一個國家恐怕不行，雖然中國人才濟濟，但還是要全球尋找人才。完全依靠中國自主創新很難成功，他反問為什麼不能擁抱這個世界，依靠全球創新。

任正非稱，5G容量是4G 20倍，2G一萬倍，耗電下降10倍，體積下降70%。華為有幾十年都不會腐蝕的材料，這些特性很適合歐洲，歐洲跟華為溝通很密切。

他又指出，美國科技深度和廣度上還是值得學習，很多小公司產品超級尖端，但是在5G方面，華為做到了前列，但是整體國家而言，和美國比差距還很大。

任正非說，犧牲了個人、家庭，是為了一個理想，為了站在世界高點上，為了這個理想，跟美國遲早就是會有衝突的。他強調，華為量產能力還是很大的，不會超出公司負增長，不會對產業發展做出傷害。

被問到這個困難時期還要持續多久，任正非說，這個問題可能要問美國總統特朗普，不能問他。

對於有聲音質疑，如果備胎好用，何必等胎爆了再用，任正非回答稱，備胎就是胎壞了才用。

 

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