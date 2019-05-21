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美推遲華為禁令90天 放寬部分限制

美國商務部宣布將發出臨時牌照，讓華為恢復維持現有網絡服務的能力，以及容許其手機更新程式。法新社消息則稱，華府推遲華為禁令90天，直到8月中生效。

Lumentum停向華為出貨



手機零件生產商、蘋果公司人臉識別技術主要供應商Lumentum證實，停止向華為出貨，成為首家正式停止向華為發貨的美國公司，以遵照美國商務部實施的出口限制。

博斯蒂克料聯儲局近期不會減息



亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克向傳媒表示，預計美國聯儲局近期不會減息。利率期貨顯示，市場預期有73%機會在年底前減息一次。

晶片股拖累納指低收1.46% 道指跌84點



高通及英特爾等公司據報為遵守美國禁售令，不再向華為提供晶片，道指一度跌203點，收市收窄至跌84點或0.33%；標指回落0.67%；納指挫1.46%。投資者愈來愈擔心中國拿蘋果開刀，蘋果挫超過3%；不再支援華為手機Android系統的Google，母企Alphabet滑落2%；英特爾、高通、賽靈思及博通跌幅介乎2.9%至5.9%。

外圍焦點簡訊

￭ 福特汽車傳8月底前裁約7000個受薪崗位，約佔全球受薪僱員數量10%。

￭ 等待聯儲局周三公布會議紀錄，美滙指數尾段變動不大，報97.95，跌0.05%。

￭ 紐約期金高收1.6美元，每盎斯報1277.3美元。

￭ 主要產油國暗示續減產，紐約期油收升0.5%；布蘭特期油先升後回，跌0.3%。

￭ 歐洲晶片商英飛凌、AMS及意法半導體收市瀉4.8%至13.4%，拖累德國股市跌1.61%，法國回落1.46%，英國下滑0.51%。

￭ 摩根士丹利：中美貿談若破裂、兩國大加關稅的話，環球經濟勢陷衰退，美國聯儲局未來一年或須減息至零。

￭ 華為：伺服器晶片「鯤鵬920」已完全實現自主生產。

￭ 新華社文章批評美國在貿易戰作出霸凌行徑，稱中國從來沒低過頭。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9399元，較上周五紐約尾盤漲84點子。

應對美加徵關稅 偉易達加快擴充大馬廠房



偉易達(00303)主席黃子欣稱，中美貿易戰底下，旗下電訊及電子學習產品沒有被加徵關稅，但承包生產業務有受影響，集團已加快擴充馬來西亞廠房。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27450點，較昨日恒指收市低水338點。

￭ ADR港股比例指數報27493點，較港收市低294點。

￭ 小米(01810)首季轉賺31.26億人民幣，去年同期錄得虧損70.05億元。

￭ 屋宇署資料：首季累積動工667伙，按年回落77%，創9年新低。

￭ 億京大埔海日灣第5號銷售安排周一首日招標沽8伙；項目累計售328個單位，套現逾45億元。

￭ 羚邦(02230)周二掛牌，交易資料顯示，收報0.41元，較招股價跌8.89%。

￭ 首創置業(02868)全資附屬以總承擔不超過14.07億人民幣，購昆山住宅地。

￭ 渝港(00613)以作價2.7億元入股投資業務，佔擴大後股本約52.63%。

￭ 意馬(00585)擬購英國私人會所Les Ambassadeurs Club，估值不低於1.28億英鎊；股份周二復牌。

￭ 國際娛樂(01009)預期全年或錄得盈利，上一年度虧損6727.8萬元。