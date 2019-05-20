港股直擊 中國財經

中美貿易戰升級，恒指高開12點，早段最多升53點，見27999，之後受累A股，250天牛熊線(約27962點)得而復失，最多跌247點，低見27699，之後跌勢收歛，最終恒指收市跌158點，報27787，創三個半月收市低。

北水淨流入4.17億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金流入重磅內銀股，工行(01398)有7.06億元淨入；中行(03988)有近1.9億元淨買；農行(01288)有1.21億元淨買；建行(00939)有5354萬元淨買。相反，北水流出內險，平保(02318)有2592萬元淨出；太平(00966)有5134萬元淨走；新華保險(01336)有6286萬元淨買。

騰訊(00700)有7027萬元淨沽。其他藍籌股方面，吉利(00175)全日錄1.62億元北水淨走；中銀香港(02388)除息，有2.26億元淨走；港交所(00388)有近8433萬元淨流出。獨中石化(00386)有7538萬元淨入。

市場憧憬內地轉用國產晶片，中芯國際(00981)飆8%，但有1.1億元北水趁高淨走；中興(00763)亦有近2200萬元淨走。

其他淨流出較高股份有：另外，融創(01918)全日有5148萬元淨沽；藥明生物(02269)有1.26億元淨走；金茂(00817)有3787萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、騰訊、融創、中行、平保、中芯、中銀香港、吉利、藥明生物及太平。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、新華保險、農行、中芯、中興、港交所、金茂、建行及中石化。