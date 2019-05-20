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今日 17:46 中國財經

人幣在岸價微跌 曾逼近6.92

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收市微跌，中段一度逼近6.92關口，低見6.9193。

人民幣兌美元在岸價收報6.9141，較上日(17日)下午4時30分收報6.9138，微跌3點子；較晚上11時30分最後成交價6.9188，走強47點子。

離岸價(CNH)早段曾跌穿6.95，低見6.9514，截至香港時間下午5時41分，離岸價報6.9433，在岸價報6.9145。

官方今日開出的中間價第8日下調，報6.8988，較上日6.8859下調129點子或0.19%，創去年12月24日以來新低。

交易員指出，人民銀行官員最新言論穩定市場預期，人民幣高開，但貿易戰和科技戰持續發酵。路透報道，谷歌暫停與華為部分業務合作，亦引發市場悲觀情緒，短期人民幣料仍面臨調整壓力，但好淡博弈加劇，且看監管層進一步舉措。

另有交易員認為，今日中間價高於市場預期，另外前人行官員強調破7對中國弊大於利，部分緩和近期因中美貿易戰升級引發的貶值恐慌情緒，如果市場情緒繼續發酵，人民幣貶值壓力或倒逼監管出手；短期續盯緊華為事件進展，短期人民幣破7可能性不大，但波動料加劇。

人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，中美貿易摩擦不確定性加劇，人民幣滙率承壓，但應警惕在貶值方向的超調；目前人民幣兌美元滙率破7總體上不符合中國的利益，對中國弊大於利。他指，人民幣滙率如跌破關鍵點位，可能對市場信心帶來較大衝擊，加大資本外流壓力，甚至有可能在未來的中美經貿談判中「授人以柄」。

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